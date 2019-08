[GR] ALERTA #Exarchia bajo ocupación policial

por Yannis Youlountas

El famoso distrito rebelde y solidario de Atenas está completamente rodeado por enormes fuerzas policiales: muchos autobuses de antidisturbios (MAT), jeeps de la policía antiterrorista (OPKE), anticriminal motorizada (DIAS), miembros de la policía secreta (asfalitas), así como un helicóptero y varios drones. Lugar único en Europa por su alta concentración de okupas y otros espacios autogestionados, pero también por su resistencia contra la represión y la solidaridad con los precarios y los migrantes, Exarcheia estaba en la mira del gobierno de derecha desde su elección el 7 de julio.

El nuevo 1er ministro Kyriakos Mitsotakis lo convirtió en un asunto personal, especialmente desde que se burló de él a principios de agosto por no lograr su objetivo de "Exarcheia limpia en un mes", como había anunciado en con gran pompa.

Esta mañana, se evacuaron 4 okupas: Spirou Trikoupi 17, Tránsito, Rosa de Foc y Gare. La ofensiva actualmente concierne a la parte noroeste del vecindario, con la notable excepción de la okupación Notara 26, supuestamente mejor protegida y simbólicamente importante para el distrito como la primera okupa histórica de la "crisis de refugiados" en el entro de la ciudad de Atenas Actualmente hay alrededor de un centenar de arrestos, así como brutales ataques contra personas que intentan filmar. Solo los medios de comunicación al servicio del poder pueden cubrir el evento.

En total, hay 23 okupas en Exarcheia más otras 26 en el vecindario, lo que hace un total de 49 concentradas en un área bastante pequeña, a las que se deben agregar otros tipos de lugares autogestionados, algunos de los cuales se alquilan (Espacio social gratuito de Nosotros, tienda gratuita de Skoros, etc.), así como docenas de viviendas privadas que reúnen grupos de activistas, a menudo cerca de terrazas para permitir el acceso a las calles.

De las okupas ubicadas precisamente dentro de Exarcheia, 12 son refugios para solicitantes de asilo y migrantes y los otros 11 son de colectivos políticos anarquistas y antiautoritarios (aunque la mayoría de las okupas de migrantes también son obviamente muy políticas, comenzando con la Notara 26 y Spirou Trikoupi 17 con asambleas directas y muchos vínculos con el resto del movimiento social). En las de Spirou 17 y Transito (que los cafres del poder ahora se están cargando), más de 15 niños fueron arrancados de una existencia pacífica y feliz para ser enviados de repente a los campamentos.

Estos campos siniestros no son saludables y están superpoblados, los migrantes están desnutridos y sufren variaciones de temperatura, humillaciones y a veces torturas, y Mitsotakis también exige que todos estén cerrados y, al mismo tiempo, en el futuro, completamente aislados del resto del territorio.

La cara de Europa se está endureciendo, como también está sucediendo en otros continentes. Esta evolución cada vez más autoritaria del capitalismo nos lleva a cuestionar lo que anuncia la era actual: la ofensiva contra las bolsas de utopías junto con el encierro de chivos expiatorios es una reminiscencia de las horas oscuras de la historia. El mundo entero se está volviendo fascista y Grecia vuelve a ser uno de los laboratorios. Pero nada está terminado. Septiembre viene pronto. Los trabajos estacionales terminan. El movimiento social se está reuniendo y organizando nuevamente.

Lugares como Notara 26 y K * Vox están bajo alta vigilancia. Se están preparando reacciones, así como varios eventos de movilización importantes. El otoño será caluroso en Atenas.

¡Resistencia!

Notara26: ¡NO PASARÁN!



por Yannis & Maud Youlountas [extracto]

Tras el ataque al distrito rebelde y solidario de Atenas esta mañana por una armada policial, la propaganda se difunde ampliamente en todos los canales de televisión griegos y está especialmente dirigida a la solidaridad desde Francia.

En el canal de televisión Skaï, el secretario del sindicato de policía acaba de declarar:



«No es suficiente evacuar a las okupas y las personas que están allí. También debemos enfrentar a los verdaderos líderes detrás de todo lo que sucede en Exarcheia: activistas políticos anarquistas y de extrema izquierda, incluidos extranjeros y especialmente franceses. Por ejemplo, entre los arrestados en una de las okupas hay un francés que había sido arrestado previamente. Otros franceses también han sido arrestados varias veces en el pasado, incluidos disturbios con piedras o cócteles molotov. Estas personas deben ser castigadas más severamente en nuestros tribunales. Tenemos que pasar la aspiradora en todas partes para limpiar adecuadamente Exarcheia y no olvidar a quienes son la causa de todo eso».

De hecho, casi todos los franceses y belgas arrestados en los últimos días lo han sido sin ninguna razón, con el pretexto de controles de identidad que salieron mal, a veces con golpes o hasta por 4 días de custodia (a caballo entre un sábado y un domingo no contados dentro de las 48 horas legales), por ejemplo, por sospecha de falsos documentos franceses completamente infundadas. Nuestros compañeros de lucha fueron amenazados, maltratados, humillados y tuvieron que dormir hasta 4 días seguidos en el suelo, sin colchones, en una celda superpoblada. ¡Todo eso para ser soltados luego sin ninguna búsqueda, y por una buena razón!»

Ataque a Exarchia (toma 2): «no podrán desalojar jamás nuestra memoria»

por Yannis Youlountas, que a su vez traduce del griego el texto de un amigo y fotógrafo, Alexandros Katsis



vía @maria_louka



«Spirou Trikoupi es un edificio vacío hoy, con policías fuera. Antes de la evacuación por la policía, fue un lugar de alegría y de vínculo social. Yo lo recordaré así, como en esta foto que tomé en octubre de 2016: dos refugiados sirios decidieron rehacer su vida después del desastre; se casaron; la fiesta de su boda se realizó en la okupa Spirou Trikoupi 17. Habían hecho un live por teléfono con sus padres, aún en Siria, para darles coraje y mostrarles que por fin tenían el apoyo que necesitaban. Los refugiados y solidarios se rieron y bailaron hasta la madrugada. Es esta alegre danza lo que evacuaron esta mañana el primer ministro Misotsakis y sus secuaces. Pero nunca lograrán evacuar nuestra memoria.







Nos vemos en la asamblea a las 18:00 hoy en la Notara 26.







La solidaridad triunfará!»

En actualización:

Iremos recopilando la info que se vaya sabiendo: #εξαρχεια

« Los fascistas nos desalojaron hoy a las 6 de la mañana y nos envían a la comisaría de Petrou Rali. Nos han echado de nuestra casa. Están sacando nuestras cosas fuera del edificio tapiando la puerta y bloqueando la entrada y las ventanas. Están tratando de enterrarnos. No saben que somos semillas.

Aquí, en Spirou Trikoupi 17 hemos vivido más de 2.000 personas, venidas de más de 10 países diferentes, y que hemos cruzado, al menos, 3 fronteras hasta aquí. ¡Este muro que el estado está construyendo para sellar la entrada nunca será capaz de pararnos!»



maderos pelando la pava mientras envían a campos de concentración a familias enteras con niños pequeños. La banalidad del mal era eso.





Al parecer esta foto en realidad corresponde al desalojo el día 20 de refugiados de la plaza Syntagma (iefimerida)

« Cuesta enhebrar dos palabras seguidas, cuando ves estas caras de las personas que has conocido y han hecho el viaje más hermoso junto a tí, el de la resistencia y la solidaridad.» - NoBorders (@Refugees_Gr) August 16,2019 «En la 1ª foto, la ambulancia ayer en un campamento en Moria en Lesbos para el refugiado muerto de 15 años en la "zona segura" del estado. En la 2ª, la ocupación de Spyros Trikoupi 17 que fue evacuada hoy. #Exarcheia_Resist » - NoBorders (@Refugees_Gr) August 16,2019



Cuatro camiones con material de obra aparcan en la c/Tossitsa de #Exarcheia para tapiar Tránsito 15 y retiran mobiliario, carritos de bebé y material de cocina del interior del local. El pasado lunes, el centro ocupado tenía una lista de espera de 44 familias en busca de refugio. — David Zorrakino (@DavidZorrakino) August 26, 2019

Greek Police say 143 migrants evicted in raids on 4 squats in Exarchia, anarchist stronghold that new conservative gov pledged to target in a "law & order" crackdown. Photos of raids show families w children & babies. https://t.co/4w7PdWwh9F — NikiKitsantonis (@NikiKitsantonis) August 26, 2019

À Athènes, Les rues Spirou Trikoupi et Kallidromiou dans le quartier #exarcheia bloquées par la police qui vide squats de réfugiés et d’anarchistes #Grece #athenes pic.twitter.com/UXVWGYTIHV — Athana (@ClementineAthan) August 26, 2019

La policía griega abre paso a la 1ª excavadora del operativo contra el histórico barrio de #Exarcheia. Los camiones de limpieza se retiran de la c/Spirou Trikoupi y los operarios proceden a tapiar las puertas de Transito 15 y Trikoupi 17. Asamblea en @Notara26 a las 18 h. — David Zorrakino (@DavidZorrakino) August 26, 2019

Seis autobuses de la policía griega con decenas de agentes y un camión de bomberos rodean el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, a las puertas de #Exarcheia. El operativo cuenta con distintas patrullas en los accesos al barrio dotadas con escudos y máscaras de gas. — David Zorrakino (@DavidZorrakino) August 26, 2019

en Kathimerini



Según Kathimerini y la policía griega, al menos 143 migrantes habrían sido "evacuados" en autobuses rumbo a quien sabe qué horribles campos de concentración, hay muchos menores entre ellos. La ley y el orden parecen consistir en alterar la situación de familias ya casi recuperadas del susto del exilio y plenamente integradas en su barrio para instalarlas en lodazales y tiendas de campaña, a vivir en la incertidumbre. Los migrantes detenidos fueron trasladados en primer lugar a la comisaría de Petrou Ralli para inspeccionar sus documentos. De estos, 10 no tenían documentos con ellos y se espera que comience su proceso de expulsión administrativa. Los 133 restantes habrían solicitado asilo y serían transferidos a estructuras abiertas. En cuanto a sus nacionalidades, son 61 ciudadanos afganos, 39 eritreos, 17 iraquíes, 12 iraníes, 11 turcos, un ciudadano de Camerún, un saudí y un sirio.

También informa este diario de que en la okupa Gare habrían sido identificados 2 griegos, uno de ellos detenido por atacar a la policía, y un francés de 65 años, que fue arrestado por las acciones en torno a la acrópolis en julio. Los 3 edificios asaltados están ubicados en las calles Spyros Trikoupi y Asimaki Fotila. En la Rosa de Foc coincidió que no había nadie dentro, Spyros y Gare eran okupas de migrantes y viviendas.

Según The Press Project, «Stavros Balaskas, portavoz de la Confederación Panhelénica de Oficiales de Policía (POASY), hizo una serie de declaraciones impactantes: "[el régimen] lanzó una aspiradora silenciosa de alta tecnología con la policía, que absorberá lentamente toda la basura de Exarchia, de forma progresiva y democrática, con un plan de la sede de la policía", dijo, aclarando a pesar de los esfuerzos de los periodistas de SKAI, que se refería a las personas y agregó que los refugiados eran un "polvo molesto ". Los reporteros de SKAÏ luego le permitieron reformularlo, diciendo: "Está claro que te refieres a irregularidades e ilegalidad. Las personas son personas". Sin embargo, el portavoz de POASY lo dejó muy claro, diciendo: "No nos referimos a aquellas personas que son una mota de polvo a barrer, lo que puede ser molesto, pero no clave para Exarchia. Nos referimos a la verdadera basura en las otras diez okupas que dijo el Sr. Spiropoulos, que son criminalmente duras, son extremistas, integristas, personas especiales. Cuando empecemos a entrar allí también, tendrá mucha carnaza periodística". Las declaraciones de Balaskas se producen después de la gran operación policial de MAT, OPEP, DIAS, Acción Inmediata y Seguridad. Cuatro ocupaciones en Exarchia, que resultaron en la evacuación de 143 refugiados y migrantes y su carga en furgonetas con centros de detención como destino final. De hecho, a pesar de que varias publicaciones han argumentado durante mucho tiempo que la policía está apuntando al tráfico de drogas en Exarchia, no se encontraron drogas durante la operación, según fuentes policiales que citan RES [N. trad: Agencia de Noticias Atenas-Macedonia, de fuentes policiales].»



por @Arash Hampai: parece que los 143 migrantes desalojados siguen en comisaría.





Algunos de los "peligrosos criminales y narcotraficantes" que hoy dormirán entre rejas (vía @ArashHampai, foto de Ekathimerini)





a Pronews le molesta que un refugiado iraquí necesite carteles en inglés



Según informa Amma.gr los migrantes fueron llevados a la Dirección de Extranjería para un mayor control de sus documentos: 57 hombres, 51 mujeres y 35 menores, de Irán, Iraq, Afganistán, Eritrea y Turquía. Otros medios como ProNews, ofendiditos porque carteles ubicados en okupas de migrantes ¡no están en griego!¡los izquierdistas quieren darles kalachnikov a los inmigrantes!¡horreur! festival criminalizador en la tele griega.

CNN.gr informa de que los migrantes serán transferidos temporalmente a un hotel y en los próximos días serán alojados permanentemente en centros de migrantes del interior. La operación está siendo coordinada por el Viceministro de Protección Ciudadana, Lefteris Economou, y el Secretario General de Solidaridad Social del Ministerio de Trabajo, George Stamatis. Cabe señalar que trabajadores sociales, psicólogos, mediadores interculturales así como personal médico, estarían empleados para atender a los migrantes.



una niña observa asustada y agarrada a su muñeca el dispositivo para encerrarla (foto de Nikos Christofakis)