Chalecos amarillos. Recopilación de artículos

El movimiento de los chalecos amarillos está sacudiendo Francia y haciendo que, de nuevo, el mundo entero preste atención a las movilizaciones en ese país. Recordamos que no sólo hay grandes manifestaciones los fines de semana, adiario se realizan bloqueos de carreteras, aupistas, gasolineras... A pesar de las reticencias iniciales, parece que cada vez más libertarios se integran en el movimiento.

Recopilamos algunos artículos publicados en castellano en medios contrainformativos (las fechas son las de los artículos originales):

03/12/2018. 1 de diciembre: llevar el desorden aún más lejos. Blog Carbure, traducido en facebook por Átopos Blaidd.

03/12/2018. Mayo-junio de 1968 y noviembre-diciembre de 2018. Reflexiones de Frank Mintz sobre el movimiento.

03/12/2018. Chalecos amarillos en París: informe de lo sucedido el 1 de diciembre. Crónica anarquista de la manifestación y disturbios, publicada en Paris-Luttes.

03/12/2018 Próxima estación: Destitución. Análisis de los objetivos y posibilidades del movimiento. Publicado en Lundimatin y traducido por Artillería Inmanente.

1/12/2018 Breve y crítica mirada al movimiento de los Chalecos Amarillos de Francia. Artículo publicado en It's Going Down en la línea del de Crimethinc, pero más corto.

27/11/2018. El movimiento de los chalecos amarillos en Francia. Entre el neoliberalismo ecológico y el movimiento apolítico. Artículo de Crimethinc donde estudia las características del movimiento y señala la oportunidad que constituye para los anarquistas.

23/11/2018: Por unos chalecos rojinegros. Miembro belga de Alternative Libertaire explica su experiencia participando en las movilizaciones y anima a los libertarios a involucrarse.

21/11/2018: “Chalecos amarillos” contra el “Presidente de los ricos”. Artículo de la revista izquierdista Jacobin publicado en Todo por Hacer.