Internacionalismo: ¿guía para la acción o excusa para la inacción? Por el inicio de la Semana de Acción de Praga, del 20 al 26 de mayo

Nueve puntos para seguir debatiendo, del boletín anarquista de Járkov. En una geografía muy, muy oriental del país, que hasta 2022 muchos ni siquiera encontrarían en el mapa.

El cartel francés "Emigran, okupan, anuncian la primavera" se hace eco del proverbio afgano según el cual se puede matar a todas las golondrinas, pero no se puede detener la llegada de la primavera. En nuestras realidades, estas palabras cobran un significado especial: la huida de los siervos acerca el colapso al estado de servidumbre, ya que cientos de miles de castigadores, funcionarios y diputados tendrán que ir a defenderse

Programa y lista de participantes en el acto

1. En primer lugar, estas tesis sólo hablarán de la guerra en Ucrania. Nada de egoísmos regionales. Antes de que Járkov estuviera cerca del frente, había muchos estudiantes de Oriente Próximo, Afganistán y África; ahora no tenemos oportunidad de enterarnos de lo que ocurre allí a través de la comunicación personal. Por lo tanto, nos limitaremos sólo a lo que es visible desde nuestro campanario.

2. La situación de los últimos meses en Ucrania confirma plenamente las reflexiones de nuestra entrevista en inglés del 24 de febrero y del artículo de la revista del 31 de marzo. Ucrania está pasando de ser un campo de concentración a un campo de exterminio. Ayer entró en vigor la ley sobre la movilización total nº 10449, aprobada el 11 de abril, en contra de todas las previsiones de que los diputados tendrían miedo de hacerlo. Ahora, durante cualquier control callejero de documentos y búsqueda de personas obligadas a cumplir el servicio militar, los policías tendrán derecho a detener a un hombre y llevarlo a la oficina de alistamiento (nombre oficial - centro territorial de reclutamiento, TRC) si sus credenciales no están en el sistema, después del período de presentación de 60 días. Por no llevar consigo la cartilla militar (tarjeta de identificación especial), también se está sujeto a detención y a ser metido en un autobús para comprobar sus datos. Un día antes, el reciclador supremo firmó otra ley - la nº 10379, que aumenta las multas por ausencia para los evasores. Por no comparecer a una citación o no actualizar las credenciales, se les impondrá una multa por ausencia de 17 a 25,5 mil hryvnia, con la posibilidad de bloquear las cuentas por impago (el salario mínimo en Ucrania es de 8 mil hryvnia). Las estimaciones sobre el número de ciudadanos que se prevé reclutar en el ejército varían entre 150.000 y 500.000; en el segundo caso, esto significará la movilización de uno de cada diez hombres de la edad correspondiente. En otras palabras, la totalidad de la movilización está limitada únicamente por las capacidades financieras del sujeto.

En los últimos dos meses, el grupo editorial de nuestros medios de comunicación ha preparado análisis detallados de la ley carnicera y de la reacción desde abajo a ella, así como de cómo su adopción afectó a las formas de huida de Ucrania. Luego se habló de un proyecto de ayuda mutua gratuita de los ucranianos en los pasos fronterizos no autorizados y del recluta ruso Yuri Galushko, de nuestra ciudad, que mató a seis comandantes de artillería por su madre traumatizada durante el bombardeo ruso de Járkov y luego se escapó con las armas. Con motivo del Día Internacional de los Objetores de Conciencia, el 15 de mayo, escribimos sobre el aumento en primavera de la deserción de las tropas de ocupación rusas y hablamos con un desertor del servicio de guardia de fronteras ucraniano.

Durante este par de meses, la decadencia del ejército ucraniano comenzó a discutirse al más alto nivel. Según palabras de uno de los defensores más famosos del país, Rostislav Kravets, durante la guerra, más de 100 mil militares abandonaron sus unidades sin permiso; el parlamentario del partido gobernante Yuri Kamelchuk dijo que unos 15 mil militares recibieron sanciones disciplinarias por violación de órdenes o deserción. Muy a menudo, los que escaparon de las unidades no son castigados de ninguna manera, de lo contrario no habría nadie para luchar. La desmoralización en las Fuerzas Armadas de Ucrania se ve facilitada por la falta de comprensión de las perspectivas de la guerra, la actitud hacia los soldados como carne y el incumplimiento por parte del parlamento de su promesa de fijar un periodo de desmovilización al aprobar el proyecto de ley 10449. La escasez de personal en el ejército es aún más aguda que la de armas y municiones. En los cuerpos represivos temen ser enviados al frente y hacen la vista gorda ante cualquier acto de violencia. Los cuerpos represivos temen ser enviados al frente y hacen la vista gorda ante cualquier acto de violencia de la TRC contra civiles, sólo para no ir ellos mismos a combatir.

3. Los llamamientos a unirse contra los sádicos uniformados que se creen con el derecho a decidir quién vive y quién muere son tan omnipresentes entre las masas como débil es la disposición a organizarse juntos y cambiar la vida. Cada vez son más los que no tienen nada que defender e intentan abandonar Ucrania sin ganas de elegir entre la vida bajo el Kremlin y la muerte por las carteras de la escoria de turno. El 17 de mayo se cumplió un triste evento: 30 hombres habían muerto ya oficialmente intentando cruzar el río Tisza, fronterizo con los países de la UE. Los que no huyen se ven obligados a sobrevivir bajo un virtual arresto domiciliario (muchos llevan así más de un año, pero ahora esta práctica se está generalizando). Hablar del inminente fin de Ucrania como Estado, especialmente en las regiones de primera línea, tampoco contribuye a la actividad de protesta: desde este punto de vista, no tiene sentido arriesgarse a incurrir en responsabilidad penal si de todos modos se acabará pronto y habrá que pensar qué hacer en la nueva realidad. "Es mejor morir posiblemente en la ocupación rusa que morir definitivamente ahora por la ocupación interna", es la lógica de esta sombría apatía.

4. Sin embargo, los ejemplos episódicos de resistencia social son regulares. 6 de abril, distrito Desnyansky de Kiev: durante una conversación entre la patrulla de la TRC y algunos transeúntes, Timofey Molderf, nacido en 1972, se acercó a uno de ellos por detrás y le golpeó en la cabeza, tras lo cual sacó un cuchillo de su bolsillo e intentó apuñalar a otro participante en la redada. 20 de abril, cerca del pueblo de Chornoguzy, en la región de Chernivtsi: dos civiles noquearon a un miembro de la TRC durante la notificación. Le bloquearon el vehículo, disparó una pistola contra el suelo, pero durante algún tiempo no le permitieron entrar en el coche. El 3 de mayo por la noche, en la localidad de Vinogradov, en Transcarpatia, unas 10 personas de etnia romaní se congregaron a la entrada de la TRC e intentaron abrir la puerta por la fuerza, en protesta por la movilización de dos hombres de su pueblo. El personal disparó al aire; al día siguiente se publicaron imágenes de vídeo con disculpas de las mujeres por haber participado en el asalto. La noche del mismo 3 de mayo en Zaporozhye: a la llamada de la esposa de Evgeniy Butenko, detenido ese día por la policía en su casa por estar supuestamente en busca y captura, una multitud de vecinos acudió también a la TRC. Gritaban: "¡Dejad salir a toda la gente del sótano!", "¡Deberíais protegernos, no secuestrarnos!". La policía rodeó el edificio para impedir que la gente entrara. La concentración, que duró tres horas, fue retransmitida por el canal de YouTube de activistas locales del movimiento "gente viva". La noche del 12 de mayo, en la misma Zaporozhye, alguien (según los rumores) lanzó dos cócteles molotov contra el edificio de la TRC del distrito de Shevchenkovsky, que no prendieron fuego. El 14 de mayo, la policía anunció la detención en esta ciudad de un grupo organizado de cinco "vivos" sospechosos de difundir desinformación sobre la movilización: los activistas hablaban de su ilegalidad y filmaban los casos de secuestro. Al menos uno de los detenidos fue duramente golpeado. Sinelnikovo, en la región de Dnepropetrovsk: ayer, los miembros de la TRC se llevaron a un guardia de seguridad privada, Alexander Sadovsky, nacido en 1975. Estaba en el asiento trasero del coche; mientras conducía sacó un cuchillo y se lo puso en la garganta a uno de los militares. Otro empezó a quitarle el cuchillo a Sadovsky y recibió una puñalada en la mano. El mismo día, en el centro regional de Dnipro, unos desconocidos vestidos de negro atacaron a un médico militar sentado en un monovolumen de camuflaje con las palabras "maricón de la TRC", le rociaron gas a través de una ventana abierta, le rompieron la cara y las gafas. Y ¡cuántos vídeos cada día de transeúntes ayudando a luchar contra los secuestrados!

5. Los paralelismos que se establecen en los círculos internacionalistas entre el conflicto ruso-ucraniano y la Primera Guerra Mundial, con llamamientos a los trabajadores rusos y ucranianos para que detengan la producción militar, no tienen en cuenta el hecho de que Ucrania está luchando sobre la base económica de sus socios occidentales. Todos los bienes críticos, desde municiones y combustible hasta alimentos y medicinas, se suministran desde el extranjero. La producción de aviones no tripulados y las bases de reparación militar de Ucrania no desempeñan un papel clave en la guerra. El eslabón débil es el sistema de transporte. Los transportistas internacionales ucranianos son alarmantes: muchos conductores, tras salir de Ucrania, abandonan sus camiones y se niegan a volver; los trabajadores de logística que permanecen en el país simplemente renuncian o no quieren salir de casa, diciendo "que se encarguen la TRC y la policía". Ayer por la tarde, unos 100 camiones bloquearon parcialmente la autopista Odessa-Kiev, una de las más transitadas de Ucrania. El atasco en la salida de Odessa alcanzó los 5 km. Los huelguistas de distintas regiones declararon que "el país depende de nosotros" y exigieron que su profesión se libre de la movilización; dejaron pasar coches y autobuses en el bloqueo. En nuestro Kharkov, las empresas de transporte también están a punto de parar; el comercio al por menor corre peligro de colapsar todo el país. Esta fue probablemente la máxima lucha huelguística posible para la clase obrera en las condiciones existentes. Desgraciadamente, este ejemplo de lucha por la supervivencia atrajo ayer mucha menos la atención del público que el combate de Usik y Fury por el título de campeón del mundo de los pesos pesados. Esto dice mucho del entorno en el que tenemos que operar desde Assembly.

Al mismo tiempo, este mes también estuvo marcado en Ucrania por el primer episodio público de lucha normal en el lugar de trabajo durante la guerra. En la mañana del 1 de mayo, en Druzhkovka, debido a una huelga y una concentración, se paró una planta que suministraba pan a la parte norte de la región de Donetsk controlada por el gobierno. El motivo son los atrasos salariales de muchos meses; allí trabajan unas 200 personas. Sin embargo, por las razones descritas anteriormente, es poco probable que este tipo de protestas tengan un impacto crítico en las operaciones militares. Los que están en los castillos no se preocupan de si los esclavos se mueren de hambre.

6. Mientras los camaradas extranjeros siguen ignorando nuestros llamamientos a hacer campaña entre los refugiados ucranianos, el "país libre" no les abandona. El régimen agonizante está desesperado por reconquistar a los siervos fugitivos, ya sea negándose a conceder servicios consulares a hombres sin credenciales militares o persuadiendo directamente a las autoridades europeas para que no trabajen en la integración de los ucranianos. Este mes, en medio del silencio de los internacionalistas, los propios migrantes han empezado a alzar la voz en defensa de sus derechos. Como se puede leer, más bien con una agenda liberal democrática que clasista:

4 de mayo: "Ucranianos conscientes se concentraron en el centro de Dublin. El punto de inflexión fue la nueva ley del gobierno ucraniano que prohíbe a los hombres que viven en el extranjero recibir servicios de pasaportes en las embajadas de todo el mundo. La concentración pretendía poner de relieve la crítica situación de los derechos humanos en Ucrania y abogar por una vía de residencia legal y la naturalización para los ucranianos en Irlanda cuando expire su protección temporal en 2025. Actualmente, esta opción no está disponible, ni siquiera para los refugiados ucranianos que llevan tres años trabajando en Irlanda. Únete a nuestro movimiento: se celebrarán diversos actos con regularidad". Según nos contaron los manifestantes, se está preparando una concentración similar en Berlín

"Hoy, en el día internacional de rechazo al servicio militar, se levantó un memorial espontáneo de los Héroes del Tisza cerca de la embajada de la Ucrania totalitaria en Dublín. Los héroes nunca mueren".

Cabe destacar que le enviaron una foto del piquete a un bloguero conservador Anti-Maidan de Kiev, que también proporcionó apoyo informativo a las protestas en Zaporozhye. Se puede considerar confirmado el pronóstico de la entrevista de Assembly en el invierno de que, dada la pasividad del movimiento anarquista internacional, el tema antibélico será utilizado por los conspiracionistas de derechas. Y sugerimos que esto es cierto no sólo en Ucrania.

7. Esto sólo se puede cambiar yendo a las embajadas y consulados ucranianos con exigencias de liberar a los que no quieren luchar. No nos hacemos ilusiones de que el régimen vaya a dar tal paso - este ridículo híbrido entre la America Confederada y Corea del Norte está más bien dispuesto a enviar a la mayoría de la población del país a ser carne picada, sólo para ganar al menos un poco más de tiempo para saquear lo que aún no ha sido robado. Incluso si Ucrania abre sus fronteras, los Estados europeos pueden cerrar la entrada. Por lo tanto, si tales acciones llegan a los principales medios de comunicación, mostrarán en primer lugar a los antibelicistas de Ucrania que nuestra comunidad está realmente de su lado. Sin pasos prácticos concretos, cualquier eslogan sobre "no más guerra que la guerra de clases" será percibido como una abstracción vacía a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo.

8. Aunque los partidarios de la guerra reconocen tristemente que las posiciones internacionalistas están ganando fuerza en el anarquismo extranjero, éste sigue dedicando una atención desproporcionadamente grande a denunciar a los chovinistas sociales y desproporcionadamente poca a discutir lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno. Para nuestro colectivo, incluso antes de la guerra, era evidente que el anarquismo es un "sin fronteras, sin naciones" en lugar de "las fronteras y la nación son lo primero"; demostrar cosas tan básicas en el tercer año de la guerra es aún menos interesante. Tal vez las organizaciones de antiguos anarquistas ucranianos tengan una influencia significativa en los países occidentales, sin embargo en Ucrania es poco probable que sean conocidas por más de unos pocos cientos de personas, y malgastar tanto esfuerzo en criticarlas parece desde nuestro punto de vista publicidad gratuita. Como dice Elon Musk, no seamos demasiado duros con los NPCs.

9. Y sin embargo, todos los problemas enumerados no niegan la importancia histórica de la próxima Semana. Toda la historia de Europa 1918-1923 es una historia de revoluciones sociales fracasadas o perdidas debido a la falta de preparación de los revolucionarios, lo que dio lugar a una carnicería mundial aún mayor. Esta historia no debe repetirse. Esperamos que este acontecimiento sea sólo el principio de una gran actividad contra la guerra, con una estructura permanente establecida por camaradas de diferentes países. Por nuestra parte, estamos dispuestos a prestar toda la ayuda y apoyo que podamos en este asunto.

Nuestros lectores saben bien que intentamos no citar a los clásicos para evitar cualquier culto a la personalidad, pero este caso parece realmente digno de terminar con las palabras de Bakunin de una carta a Nechaev:

"...Esta pasión sólo es real y saludable cuando ambos lados, el positivo y el negativo, están estrechamente conectados en ella. El odio, el lado negativo por sí solo, no crea nada, ni siquiera crea la fuerza necesaria para la destrucción y, por tanto, no destruye nada. El lado positivo por sí solo no destruirá nada, ya que la creación de lo nuevo es imposible sin la destrucción de lo viejo, y no creará nada, permaneciendo siempre como un sueño doctrinario o una doctrina soñadora."

Recordemos esto en nuestro trabajo posterior.

05/19/2024